هاتف Mi Mix 4 سيصدر بكاميرا 64 ميجابكسل و Mi A3 بكاميرا 48 ميجابسكل

هاتف Mi Mix 4 هو واحد من هواتف شاومي الرائدة وبحسب آخر تسريب فإنه سيصدر بأحدث معالج كاميرا صدر من شركة سامسونج والذي يعمل بدقة 64 ميجابكسل للصورة الواحدة.

جاءنا هذا الخبر من المدير التنفيذي لشركة شاومي Wang Teng على شبكة التواصل الإجتماعي الصنيية Weibo قبل أن يتم حذف المنشور والمعلومة.

في عالم مستشعرات الكاميرات الخلفية للهواتف لن تجد أفضل من سوني وسامسونج وحتى الآن سوني لم تعلن بعد عن مستشعر 64 ميجابكسل خاص بها كما أنه لا يوجد بديل مباشر لهذا المستشعر بهذه الدقة حتى الآن.

بالطبع عدد الميجابكسل لا يعبر بالضرورة عن جودة الكاميرا وصورها ولكنها تعبر عن أن الصور ستكون أفضل في المشاهد الليلة والتصوير الليلي .

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قامت شركة Realme سابقاً بالتأكيد على عملهم على هاتف يعمل بمستشعر 64 ميجابكسل لتكون هذه الشركة هي أول شركة تعلن عن هذا المستشعر وإستخدامه بشكل واسع.

في نفس الوقت قامت هيئة FCC بالموافقة وترخيص هاتف Android One جديد بكاميرا خلفية 48 ميجابكسل ويبدو أن هذا الهاتف سيكون الـ Mi A3 الذي وبحسب آخر التقارير سيكون مشابهاً لما ظهر مع هواتف Mi cc9 وسنرى منه نسخة مخفضة تدعى Mi A3 Lite.

الهاتف سيأتي بالعدسات الثلاثية في الكاميرا الخلفية دون أي تغيييرات بعد وبحسب هذا الترخيص فإن الهاتف سيصدر تحت الإسم الكودي M1906F9SH.