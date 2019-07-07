دو أول مزود يحصل على شهادة الاعتماد في مجال الخدمات السحابية من «في إم وير» في منطقة الشرق الأوسط...

دبي - الخليج 365 :

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن مواصلة نجاحاتها في مجال الخدمات السحابية وذلك بحصولها على شهادة الاعتماد في مجال الخدمات السحابية من شركة «في إم وير» لتصبح بذلك دو أول مزود للخدمات السحابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يحصل على هذا الاعتماد. وستساهم شهادة الاعتماد الأخيرة في ترسيخ مكانة دو وإثبات قدراتها على دعم وتنفيذ العمليات السحابية للجهات الحكومية والمؤسسات عبر دولة الإمارات العربية المتحدة.

شهادة متميزة

وقال أندرو وارد، نائب أول للرئيس لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دو: "يمثل حصولنا على شهادة اعتماد «في إم وير» إنجازاً غير مسبوق في تاريخ الشركة، حيث يعزز مكانتنا كشريك موثوق يعتمد عليه في مجال حلول المنصات السحابية. إضافة إلى ذلك، تثبت هذه الشهادة جودة الحلول والخدمات التي نقدمها لعملائنا فضلاً عن كونها تدعم عروض خدماتنا المستقبلية التي نهدف من خلالها إلى تعزيز تحول ونمو شركائنا وعملائنا عبر القطاعين الحكومي والخاص."

مزود عالمي معتمد

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وبعد حصولها على شهادة الاعتماد في الخدمات السحابية من «في إم وير»، أصبحت دو في قائمة مزودي الخدمات السحابية المعتمدين عالمياً إلى جانب شركات مثل آي بي إم وفوجيتسو وإن إي سي على سبيل المثال لا الحصر.

ويسلط هذا الإنجاز الضوء على الجهود التي تبذلها الشركة لتصبح مزوداً للحلول السحابية بتوفير خدمات البنية التحتية السحابية من «في إم وير»، حيث ستساهم دو، باعتبارها شريك موثوق للمؤسسات العاملة في دولة الإمارات في تعزيز التحول الرقمي من خلال حلول البنية التحتية السحابية المتكاملة وحلول الإدارة.

ومن جانبه قال أحمد عودة المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا لدى شركة «في إم وير»: "يسعدنا الإعلان عن أن دو أصبحت أول شريك معتمد لـ «في إم وير» في مجال الخدمات السحابية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن خلال توفير حلولنا السحابية لشريحة أوسع من العملاء في المنطقة، ستكون دو قادرة على مساعدة الجهات الحكومية والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات على تعزيز مرونتها وكفاءتها فضلاً عن تمكينها من تشغيل جميع تطبيقاتها وإدارتها والاتصال بها وحمايتها عبر أي سحابة."

واحتفاءً بمنح شهادة الاعتماد لشركة دو، ستسلط شركة «في إم وير» الضوء على عمليات نشر دو لمحفظتها المتقدمة من الحلول السحابية وذلك عبر بوابتها الخاصة بمزودي الخدمات السحابية فضلاً عن سلسلة مدونات خاصة بالشركة، إضافة إلى ذلك سيتم عرض تعاون الجانبين في مركز في إم وير الجديد للاستكشاف حيث يتعاون العملاء والشركاء وموظفو «في إم وير» في تطوير الابتكارات السحابية.