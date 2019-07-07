تكنولوجيا: ابل تدفع غرامة بقيمة 680 مليون دولار لسامسونج نتيجة لتباطؤ مبيعات الأيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد الشركات للإعلان عن أرقام أرباحها المفصلة في وقت لاحق من هذا الشهر، ومن المتوقع أن تسجل سامسونج إنخفاض للربع الثالث على التوالي، ويرجع ذلك في الغالب إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وفرض قيود التصدير اليابانية.

تشير التوقعات إلى أن قسم شاشات سامسونج قد يحقق أرباح كبيرة في الربع الثالث من 2019، إلا أن هذه الأرباح لا يعود الفضل فيها إلى مبيعات الشاشات، حيث ستحقق سامسونج أرباح من الغرامات المالية التي فرضت على شركة ابل لعدم تحقيقها هدف المبيعات المتفق عليه بسبب تباطؤ مبيعات آيفون.

ويتوقع المحللون أن تقوم أبل بدفع غرامة قدرها حوالي 680 مليون دولار، إلا أن هذا الرقم غير رسمي حتى الآن، لذلك قد يتغير المبلغ حين تقوم سامسونج بالإعلان عن أرباحها، ولكن المحللون يتوقعون أن يكون المبلغ المذكور أعلاه.

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جدير بالذكر أن هناك تقرير قد أشار مسبقًا إلى أنه من المحتمل ألا تدفع شركة أبل أي مبلغ فعلي لشركة سامسونج، لكن كبديل للغرامة النقدية قد تمنح ابل سامسونج طلبات إضافية لتغطية الخسارة.

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