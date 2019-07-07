Samsung تعلن انها قد انتهت من اصلاح هاتف Galaxy Fold

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Samsung اخيراً تعلن عن توصلها الى الحل النهائي لمشكلة جهاز Galaxy Fold. حيث انها اخيراً تخطت كل المشاكل التي واجهت الهاتف. و انها قامت بإعادة تصميم تجعل الهاتف افضل من ذي قبل. بدون المشاكل التي واجهت المستخدمين قبل ذلك. كمشكلة طبقة الحماية التي تخرج من مكانها تلقائياً بدون اي تدخل. و التي كانت تسبب في تدمير شاشة الهاتف. و قد كانت هذه هي المشكلة الأكثر شيوعا في الهاتف. كما اعلنت عن تغييرات اخرى في تصميم الهاتف لتتخطى اي مشاكل قد تحدث مستقبلاً

Samsung تحل مشاكل Galaxy Fold

كانت المشكلة الكبرى التي تؤرق المستخدمين هي طبقة الحماية على الشاشة التي كانت تخرج من مكانها. و قد كان حل الشركة بسيطاً للغاية. فقد مدت طبقة الحماية حتى اصبحت الطبقة مختفية تماماً تحت الحواف الخاصة بالهاتف. بالتالي المستخدم لن يجد اي نقطة يستطيع ازالة الطبقة من خلالها. و لن يكون للأتربة اي مدخل يساعدها على ازالة الطبقة من مكانها. مما جعل ازالة هذه الطبقة من المستحيلات. و هذا كان حل الشركة لهذه المشكلة تماماً.

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تصميم جديد للمفصل الخاص بهاتف Samsung

زيادة من الامان و حتى لا تتكرر مشكلة الهاتف قامت Samsung بتغيير تصميم المفصل الخاص بالهاتف. لأن التصميم القديم كان يسبب حدوث تجعد خفيف في الشاشة في منطقة المفصلة في وضع الـTablet. هذا التجعد كان يتسبب في حدوث المشكلة الأولى و هي خروج طبقة الحماية من مكانها. فقامت الشركة بإعادة تصميمها بأن رفعت المفصلة و قربتها بشكل بسيط ناحية الشاشة. فهي الآن تعتبر في مستوى واحد مع الشاشة. مما يسبب في شد طبقة الحماية بشكل اكبر عند فتح الهاتف و لا تتواجد اي فتحات تسمح بمرور الأتربة اسفل الطبقة.

الإعلان الرسمي عن Samsung Galaxy Fold

لم تعلن الشركة عن اي ميعاد رسمي للإعلان عن الهاتف بعد. ولا نتوقع في المؤتمر القادم ان الشركة ستنوي الإعلان عن الهاتف مجدداً مع الإعلان عن هاتف Galaxy Note 10. لكن التقارير تقول بأن الشركة ستعلن عن جاهزية الهاتف للإطلاق قريباً جداً. و انها بالفعل قامت بإرسال قطع الهاتف ليتم تجميعها في مصانع الشركة بفيتنام. الهاتف الجديد المعاد تصميمه بالتأكيد لن يواجه اي مشاكل هذه المرة. نظراً للوقت الذي اخدته الشركة في اصلاح كل مشاكله. فهل تنوي شراءه ؟

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