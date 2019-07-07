كيف تحافظ على باقة الإنترنت الخاصة بك لأطول وقت ممكن

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باقة الإنترنت في الفترة الأخيرة في مصر في معاناة مع كل المستخدمين. حيث ان العديد من المستخدمين اشتكوا من نفاذ باقات الإنترنت الخاصة بهم بسرعة. سواء كان الإنترنت الأرضي او باقة الهاتف المحمول. و في اغلب الوقت يقع اللوم على الشركة. لكن ماذا ان كانت هناك مشكلة عند المستخدم هي ما تستهلك من سعة التحميل الخاصة به؟. في هذا الموضوع سنذكر عدة طرق يمكنك بها الحفاظ على استهلاكك لأطول فترة ممكنة.

للحفاظ على باقة الإنترنت

استعمل Netguard

اغلاق التحديثات التلقائية

استعمل الـLite Mode على متصفح Chrome

راقب استهلاكك

استعمال Netguard

Netguard هو تطبيق يتحكم في التطبقات التي يمكنها الوصول للإنترنت على جهازك. بإستعمال هذا التطبيق يمكنك منع الإنترنت عن الوصول الى تطبيقات معينة لتقلل من استهلاكهم للإنترنت. يمكن ان يكون لديك تطبيقات تعمل في الخلفية تستهلك من سعات التحميل الخاصة بك. بإستعمال Netguard يمكنك منع اي استهلاك للبيانات منهم بالتالي فإن اي سعة يأخذونها ستتوفر لك حتى و ان كانت صغيرة. بالطبع ننصح في البداية بمسح اي تطبيقات لا تستعملها من الأساس ثم البدأ بإيقاف البيانات عن اي تطبيق آخر.

إغلاق التحديثات التلقائية

و لو اني لا انصح بهذا الأمر لكن فكرة ايقاف التحديثات التلقائية تبدو فكرة مضمونة و سهلة. في البداية انا لا انصح بإيقاف التحديثات التلقائية لأنك تحديثات التطبيقات مهمة. سواء من الناحية الأمنية. او من ناحية الإستقرار و حل المشاكل. و لذلك فانا انصح بتحديثات التطبيقات يدوياً كل فترة زمنية. لتضمن استقرار التطبيقات. و خلو اي منها من اي مشاكل. يمكنك فعل ذلك بسهولة على هاتفك عن طريق الخطوات الآتية

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افتح تطبيق Playstore

من القائمة في الجانب اختر Settings

ستجد اختيار Auto update apps

حول الإختيار الى Don’t auto update apps

استعمل Lite Mode على Chrome

بالتأكيد انت تستعمل متصفح Chrome على هاتف Android الخاص بك. يمكنك به توفير 60% من استهلاكه من باقة الإنترنت الخاصة بك. يمكنك ذلك عن طريق تفعيل الـLite mode و هو وضع يعمل على تقليل استهلاك البيانات حتى 60%. بهذا الوضع فإن طلبك للتصفح يمر على السيرفرات الخاصة بشركة Google اولاً. فإن كانت هناك مشكلة في تحميل الصفحة التي تريد فإن Google تساعد في عرض نسخة مبسطة و خفيفة من الصفحة التي تطلبها. بذلك توفر لك البيانات التي تستهلكها في التصفح. لتفعيل الـLite Mode.

افتح تطبيق Google Chrome

من القائمة اختر Settings

اختر Lite Mode

قم بتفعيل الوضع

راقب استهلاكك

هذه هي آخر الحلول التي يمكن ان اقدمها لك. يمكن ان باقة الإنترنت الخاصة بك تنفذ لأنك تستهلك الكثير من الوقت على الهاتف تتصفح الإنترنت. فإن الحل لهذه المشكلة ان تراقب استهلاكك و تعرف اي التطبيقات انت تقضي وقتاً طويلاً عليها. و تبدأ بتقليل هذا الوقت بنفسك. حتى لا يظل استهلاكك للبيانات عالياً. كما يمكنك تجربة هذه الفكرة في ان تعرف اي التطبيقات في الخلفية تستهلك سعة كبيرة من باقتك و تبدأ بمنع الإنترنت عنها بإستعمال Netguard. و يمكنك استعمال اي من التطبيقات التالية لمراقبة استهلاكك