Huawei تفكر في عدم استخدام نظام Android في المستقبل

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Huawei بعد ازمتها السابقة مع الولايات المتحدة الامريكية نحو افكار جديدة لتتجنب اي مشاكل قد تواجهها مستقبلاً. حتى بعد ان تم حل ازمة الشركة مع الولايات المتحدة لم تقرر الشركة بعد اذا ما كانت ستستخدم نظام Android في هواتفها في المستقبل. حيث ان الشركة ستنتظر ارشاد القسم التجاري الخاص بها. حيث ان هذا القسم هو المختص في مناقشة كل ما يدور حول ازمة ترامب و الشركة.

Google توقف التعامل

كانت Google قد قطعت علاقتها بشركة Huawei بشكل مفاجئ على اثر الازمة و منعت الشركة من الحصول على اي خدمات خاصة بـGoogle في هواتفها الجديدة. و لكن كان هذا لبرهة قصيرة. حيث انه بعد ذلك اعطت Google بعد ذلك مهلة لـ3 شهور حتى تتدبر Huawei امرها. و لكن حيث ان الأزمة قد حلت فإن Google تراجعت عن كل شئ و عادت الإتفاقيات كما كانت. و بدون اي مشاكل بين الطرفين بشكل نهائي

اصل الازمة بين Huawei و الحكومة الأمريكية

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شركة Huawei سببت في رفع القلق الأمني في الولايات المتحدة بسبب علاقتها مع الحكومة الصينية. مما سبب الشكوك حول ان كانت اجهزتها تستعمل في التجسس على بلدان اخرى. و على شركات اخرى و هذا ما قد نفته الشركة من الأساس. لكن على الرغم من النفي و انكار الشركة ذلك. فإن هذا قد سبب الأزمة الفائتة مع الحكومة الأمريكية و انهاها نهائياً. لكن توابع هذه الأزمة ما زالت في تفكير Huawei في الإبتعاد عن Android و استعمال نظام تشغيل آخر.

تعليق Huawei و هل حصلت على العفو التام ؟

في تصريح للشركة اعلنت بأنها لا تحمل اي تعليق على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة. و في يوم الأحد اعلن احد اعضاء النواب الأمريكيين بأن شركة Huawei لم تحصل على العفو التام بعد. و ان الشركات الأمريكية تستطيع بيع المنتجات المنتشرة بشكل واسع فقط لها. غير ذلك فلا. هذا يعني اتاحة استعمالها لخدمات Google و نظام Android. و لمعالجات ARM و كل ذلك من جديد. اي انها بالرغم من عدم حصولها على عفو تام الا ان الأزمة تعتبر قد حلت بالنسبة لها

احتياطات Huawei

لجات الشركة الى احتياطات عدة لكي تتجنب حدوث اي ازمات مستقبلية. او بمعنى اصح لتتجنب اي مشاكل قد تنتج عن اي ازمات مستقبلاً. كأن تلغي Google التعاقد معها بشكل نهائي. لذلك فإن لـHuawei خطط احتياطية. اهمها هو نظام التشغيل Hongmeng الخاص بها. الذي اعلنت في وقت سابق جاهزيته. و انه يمكن استبدال Android به. او استعمالها لنظام Sailfish OS بديلاً عنه ايضاً. و هو من الأنظمة التي يستعملها بعض المطورين بديلاً عن Android.

الأنظمة التي يمكن ان تستعملها الشركة

Hongmeng OS الخاص بها

Sailfish OS القريب من Android

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