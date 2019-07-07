كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| مرآة ذكية تعرض عليك قصة الشعر قبل تنفيذها

طور مصفف شعر أسترالي مرآة “ذكية” تساعد مصففي الشعر على مطابقة قياسات وجه الزبون مع قاعدة بيانات تضم 2400 من المشاهير.

المرآة الرقمية “بي آي آي كيو” هي الأولى من نوعها عالمياً، وتم إنشاؤها باستخدام برنامج للتعرف على الوجوه، ويعتقد المؤسس المشارك للشركة ريتشارد كافاناغ أن المرآة ستوفر تجربة صالون أفضل، حيث سيكون لدى العملاء فكرة أكثر وضوحاً عن مظهرهم بعد قصة الشعر قبل تطبيقها.

وتعمل المرآة من خلال جهاز لوحي، يسمح لمصفف الشعر أولاً ببناء “صورة” عن نمط حياة العميل من خلال سلسلة من الأسئلة. وبعد إضافة هذه المعلومات إلى ملف تعريف العميل، يقيس برنامج التعرف على الوجه وجه العميل باستخدام 120 عملية قياس محددة.

وفي المرحلة التالية تقدم قاعدة البيانات خمسة من المشاهير، الذين يحملون أقرب تشابه للعميل من حيث شكل الوجه ولون العين. ثم تتيح هذه المعلومات للعميل ومصفف الشعر استكشاف أحدث مظهر للشخصية المختارة من بين المشاهير، واستخدامه كمصدر إلهام في تحديد تصفيفة الشعر الجديدة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتم تصميم هذه التقنية، لتوفير تجربة كاملة للعميل، مما يعني أيضاً تقديم توصيات حول المنتجات المنزلية التي يجب أن يستخدمها، وذلك اعتماداً على نسيج الشعر وقصة الشعر.

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وفي نهاية الجلسة، تلتقط المرآة صورة بزاوية 360 درجة لتصفيفة الشعر، وتقوم بتخزينها في سجلات الصالون للرجوع إليها في المستقبل.

ومن المتوقع أن تتوفر المرآة الرقمية في 150 صالوناً بجميع أنحاء أستراليا هذا العام، مع تلقي الشركة عدداً كبير من الطلبات من اليابان ولوس أنجلوس ونيويورك وماليزيا وبريطانيا وجنوب أفريقيا.