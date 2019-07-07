تكنولوجيا: سوني تبدأ العمل على تطوير هاتف مميز بشاشة قابلة للتدوير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد اليوم على خطط سوني لإطلاق هاتف مميز بشاشة قابل للتدوير، على أن يدعم هذا الإصدار الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

في الوقت الذي يتجه فيه عمالقة تصنيع الهاتف لتطوير الإصدارات الجديدة من الهواتف القابلة للطي، تتجه شركة سوني لتطوير إصدارها الخاص المميز بشاشة قابلة للتدوير.

ويشير التقرير الذي نشر هذه التفاصيل الجديدة إلى أن سوني تستعد لإطلاق هذا الإصدار بميزة دعم شبكات الجيل الخامس، على أن يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 855 مع شريحة مودم X50 مدمجة لتتوافق مع التصميم المميز للشاشة.

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ولقد أشار التقرير إلى شاشة سامسونج القابلة للتدوير التي كشف عنها في عام 2016 في نموذج أولي، إلا أن التوقعات تشير إلى أن إصدار سوني سيضم شاشة صممت من LG.

يذكر أن بعض التسريبات أكدت على أن سامسونج حصلت مؤخراً على براءة إختراع أيضاً لهاتف مميز بشاشة قابلة للتدوير يدعم تمديد الشاشة لوضع جهاز لوحي كامل، لذا نترقب الكشف عن أول إصدار من الهواتف الذكية المميزة بهذا التصميم خلال الفترة القادمة.

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