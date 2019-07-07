تكنولوجيا: سامسونج تطلق إصدار خاص من هاتف Galaxy A80 يأتي بعنوان Blackpink

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري عن الإصدار الخاص Galaxy A80 Blackpink الذي يتوفر للطلب المسبق الآن في بعض المناطق، والذي ينطلق بحافظة وقاعدة شحن بنفس الثيم.

كشفت شركة سامسونج عن هاتف Galaxy A80 Blackpink لعاشقي الإصدارات الخاصة من الهواتف الذكية، والذي ينطلق مع حافظة خاصة بنفس الثيم، حيث يتوفر الهاتف في كلاً من أسواق تايلند وماليزيا، كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يتوفر لاحقاً أيضأً في سنغافورة وفيتنام، حيث ينتهي الحجز المسبق للهاتف في تايلند في 14 من يوليو.

ويأتي الهاتف بواجهة لفرقة Blackpink، كما تقدم سامسونج حافظة باللون الوردي مع قاعدة شحن تجمع أيضاً بين اللون الأسود والوردي، هذا إلى جانب كابل مميز باللون الوردي، حيث ركزت سامسونج على الإكسسوارات بشكل خاص في هذا الإصدار، كما تقدم بطاقات مصورة لأعضاء فريق Blackpink.

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سامسونج تقدم ايضاً بعض العروض للطلبات المجانية الأولى في تايلند لهذا الإصدار من هاتف Galaxy A80 Blackpink، حيث تقدم للمستخدمين عرض مجاني بسوارة Galaxy Fit عند الطلب المسبق أو سماعة Y500.

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