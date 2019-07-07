تقرير: Sony للتسلية التفاعلية تُفكر في الاستحواذ على فرق تطوير جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - نقلاً عن Gematsu، أكّد تقريرٌ جديدٌ من Nikkei اليابانية، بأن Jim Ryan الرئيس التنفيذي لسوني التسلية التفاعلية و المسؤولة عن أجهزة البلايستيشن و الشبكة الخاصة بها، قد صرّح برغبة الشركة في الاستحواذ أو الاندماج مع فرق تطوير لألعاب الفيديو. و بناءً على تصريح “جيم ريان”، فإن دخول شركة مثل Google إلى سوق ألعاب الفيديو يُشير إلى أن الحصول على المحتويات قد بات أكثر أهمية من أي وقتٍ مضى. لا شك أن هذا يُعزز من رغبة سوني في القدرة على نشر المزيد من الألعاب.

جيم ريان تحدث قائلاً:

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الشركات الجديدة في صناعة الألعاب و التي تنظر إلى السوق بأمل، مُرحب بها من طرفنا. سوني للتسلية التفاعلية لديها خبرة مستمرة لأكثر من 25 عاماً في عالم الألعاب.

حسناً، هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن نية سوني تجاه هذا الأمر، و ربما تكون الشركة قد بدأت تتحرك بالفعل في هذا الاتجاه.