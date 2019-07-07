Tencent تؤسس قسماً للتعاون مع Nintendo و توزيع منتجاتها في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - ستؤسس شركة الاتصالات الصينية العملاقة Tencent قسماً جديداً يحمل الاسم (Nintendo Cooperation) كما أكّدت طلبات التوظيف من الشركة، و ذلك بغرض التعاون مع شركة ننتندو اليابانية في مجال ألعاب الفيديو. Tencent، لمن لا يعلم، فإن عملاق الاتصالات الصيني هي الشركة التي كانت تُحقق أكبر العائدات في عالم ألعاب الفيديو قبل أن تتجاوزها سوني للتسلية التفاعلية مؤخراً، و ذلك نظراً للاستثمارات الهائلة لهذه الشركة في المحتويات، لا سيما على صعيد الحاسب الشخصي و الأجهزة الذكية.

و يُذكر بأن Tencent حصلت على مصادقة لتوزيع ألعاب ننتندو في السوق الصيني، و يبدو أن الشركة آخذة بالتحضير لتوزيع مُنتجات ننتندو هناك. في اجتماعات المستثمرين السابقة لشركة ننتندو اليابانية، أكد مسؤولو الشركة أنها لن تتمكن من اقتحام السوق الصيني بمفردها، و أنها ستكون بحاجة إلى شريك من هناك لتوزيع منتجاتها في هذا السوق الذي يضم العديد من التحديات للشركات القادمة من الخارج مثل العوائق القانونية.