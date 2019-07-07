إدارية توظيف المواهب في سوني للتسلية التفاعلية تنضم إلى مايكروسوفت

فاطمة أيت طالب - دبي - اصطادت شركة مايكروسوفت موظفاً جديداً برتبة رفيعة من استوديوهات سوني للتسلية التفاعلية، هذه المرة مع Fiona Cherbak و هي الإدارية المسؤولة سابقاً عن اصطياد المواهب لصالح سوني للتسلية التفاعلية.

فيونا تنضم رسمياً إلى استوديوهات مايكروسوفت العالمية و ستعمل بنفس المُسمى الوظيفي السابق لها. فيونا كانت المسؤول عن تغذية فريق التطوير “سانتا مونيكا” بالموظفين للعمل على لعبة God of War الأخيرة التي صدرت لجهاز سوني المنزلي Playstation 4 و التي حصدت العديد من الجوائز. و ستقوم فيونا بالتركيز حالياً على التوظيف لفريق التطوير The Initiative الجديد كلياً من مايكروسوفت و الذي تسعى الشركة لأن يكون قيادياً على مستوً عالمي من ناحية خبرات العمل و كذلك التكنولوجيا.