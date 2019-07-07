Switch باع 500 ألف جهاز في السوق الذي يشمل لوكسمبورغ/هولندا/بلجيكا

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت شركة ننتندو رسمياً بفرعها في هولندا، أن جهاز الشركة الهجين Switch قد تمكن من بيع 500 ألف وحدة في سوق Benelux، و هو السوق الذي يضم بلجيكا، و هولندا، بالإضافة إلى لوكسمبورغ، و هذا خلال عامين و بضعة أشهر من إطلاق الجهاز.

و للمقارنة، فقد تمكن جهاز سوني المنزلي Playstation 3 من بيع مليون وحدة في هذا السوق خلال أربعة أعوام، كما تمكن جهاز سوني المحمول PSP من بيع مليون وحدة في هذا السوق خلال 5 أعوام. أما الأجهزة الأكثر حداثة فليس هناك بيانات متوفرة لها في هذا السوق، و الذي لا يتم الإفصاح عن تحديثات للمبيعات الخاصة به باستمرار.