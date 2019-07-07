الجيل الجديد من بطاقات Nvidia الرسومية سيدعم تقنية 7 نانومتر من Samsung

فاطمة أيت طالب - دبي - عن طريق مقال جديد من pcgamesn، تم التأكيد رسمياً من طرف Nvidia بأن الجيل الجديد من بطاقاتها الرسومية ستدعم تقنية 7 نانومتر من شركة Samsung الكورية، و هذا يعني أن نفيديا لن تلجأ إلى استعمال تقنيات شركة TSMC التايوانية على العكس من مُنافستها AMD.

المواقع التقنية تُشير إلى أن الجيل الجديد من بطاقات نفيديا قد يحمل الاسم “أمبير”، و ستبدأ سامسونغ بإرسال العينات الاختبارية إلى شُركائها قبل نهاية العام الحالي، مع بدء الإنتاج الكامل في منتصف العام القادم 2020، و بالتالي فمن المُرجح أن تصدر بطاقات Nvidia القادمة في صيف 2020، أو النصف الثاني من العام القادم بصورة عامة.

على أية حال، نرجو أن تكون الأسعار أخفض هذه المرة مما كانت عليه أسعار الجيل الحالي “معمارية تورينغ” عند صدوره.