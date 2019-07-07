AMD تُخفض أسعار بطاقات RX 5700 الرسومية

فاطمة أيت طالب - دبي - عن طريق حسابها على تويتر، أكدت عملاقة التكنولوجيا AMD أنها ستخفض أسعار بطاقاتها الرسومية RX 5700، و يبدو أن المؤشرات الأولية حول الأداء التجاري لهذه البطاقات لم تكن بمستوى التطلعات، خاصة و أن بطاقات Radeon لطالما عُرفت بالسعر مقابل الأداء.

فيما يتعلق بالمنافسة، فإن بطاقة RX 5700 أقرب الأداء إلى بطاقة RTX 2060 Super من Nvidia، أما بطاقة RX 5700 XT فهي تُنافس بطاقة RTX 2070 Super. و فيما يتعلق بمواصفات هذه البطاقات، يُمكنكم الاطلاع عليها من خلال هذا الخبر السابق.