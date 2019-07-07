تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى كاميرة مميزة بعدسات telephoto ودقة 16 ميجا بيكسل في هاتف Pixel 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التسريبات إلى أن جوجل تستعد لدعم الكاميرة الخلفية في هاتف Pixel 4 بمستشعر ثانوي مميز بعدسات telephoto ودقة 16 ميجا بيكسل.

تستعد شركة جوجل لإطلاق الإصدارات المميزة من هواتف Pixel 4 لاحقاً هذا العام، وفي أحدث التسريبات اليوم أشير إلى أن الكاميرة الخلفية لهاتف Pixel 4 والتي تتميز بتصميم مربع الشكل ستضم مستشعر ثانوي بدقة 16 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto.

يأتي المستشعر الثانوي غالباً في الهواتف المميزة بعدسات ذات زوايا عرض واسعة، أو عدسات telephoto، بينما تقدم بعض الشركات الإختيارين معاً في بعض الإصدارات، إلا أن التوقعات تشير إلى أن جوجل ستختار عدسات telephoto في هواتف Pixel 4 هذا العام.

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ولقد رصدت هذه التفاصيل الجديدة في تسريبات للتعليمات البرمجية لتطبيق الكاميرة الخاصة بالهاتف، حيث بدأ مطوري جوجل بالفعل في العمل على تطوير تطبيق الكاميرة ليدعم أيضاً مستشعر IR في الجهة الأمامية، وذلك بهدف دعم تقنية التعرف على الوجه الجديدة التي كشف عنها في الإصدار التجريبي من نظام تشغيل Android Q القادم.

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