كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “كورتيس” تكشف النقاب عن دراجة زوس الكهربائية مع بطاريات نمط V8 المكشوفة

متابعة-سنيار: أصدرت شركة الدراجات النارية الناشئة “curtiss” التي تتخذ من ألاباما مقرا لها، تحديثا لدراجتها النارية زوس 2020 الكهربائية القادمة مع بطارية نمط v8.

يعرض نموذج زيوس الذي تم إعادة تخيله مؤخرا إطارا جديدا للهيكل، مرتكزًا على تصميم فريد من نوعه مستوحى من مجموعة غلين كورتيس الأسطورية 1907 v8.

يتم تعبئة خلايا البطارية داخل ثمانية أبراج أسطوانية نمط ‘V’ مما يتيح أقصى قدر من كفاءة تبريد البطارية، وتحتوي كل أسطوانة على بطارية 16.9 كيلو واط في الساعة توفر الطاقة من خلال وحدة التحكم الخاصة ومجموعة المحركات التي تم تطويرها بالاشتراك مع شركة الهندسة البريطانية YASA.

وتقدر كورتيس إنتاج الطاقة بـ 217 حصانا وعزم دوران فوري يبلغ 147 رطلا، أما نظام التعليق الأمامي فهو عبارة عن شوكة من الألومنيوم لفتت الأنظار، والهيكل عبارة عن إطار أنبوبي من التيتانيوم / الكروم ملحوما بمزيج من الألمنيوم المجهز بـ 6061 وعجلات من ألياف الكربون.

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من المقرر أن تدخل زيوس v8 الإنتاج في العام المقبل بسعر 75.000 دولار.

وتُعد الدراجة الجديدة بمثابة أول دخول للعلامة التجارية إلى مساحة الدراجات النارية الفخمة، ولكنها تخطط أيضا لإطلاق طراز متعاقب في فئات المنتجات الأكثر سهولة.

أطلقت الشركة مؤخرًا حملة للتمويل الجماعي للأسهم من خلال wefunder لتسريع إنتاج دراجاتها الكهربائية المبتكرة ذات البطاريات، وقد جمعت الشركة الناشئة 351،886 دولار من هدف يتراوح بين 100.000 و 1.070.000 دولار من 182 مستثمر.