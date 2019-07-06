الأرصاد تعلن ارتفاعًا جديدًا في الحرارة

الموجز

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن الطقس يشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، يتراوح بين درجتين و3 درجات، يومي السبت والأحد المقبلين، تصاحبه رطوبة متوسطة، على أن يعود التحسن بداية من الاثنين وفقا لما نشره مصراوي .

وأضاف عبد العال لـ"مصراوي": "درجات الحرارة ستسجل ما بين 36 و39 درجة مئوية، ونسب الرطوبة ستشهد ارتفاعًا مماثلًا".

وأوضح أن نسب الرطوبة تتراوح بين 70 و80% على القاهرة والوجه البحري، و85 و90% على السواحل؛ ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.