تكنولوجيا: موتورولا تطلق هاتف Motorola P50 في الصين بتصميم ثقب الشاشة وسعر 360 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة موتورولا التجارية عن إطلاق هاتف Motorola P50 في السوق الصيني، والذي جاء في أسواق أخرى بعنوان One Vision، إلا أن الإصدار الخاص بالسوق الصيني يأتي ببعض التغييرات مع سعر 360 دولار.

يأتي هاتف Motorola P50 بشاشة CinemaVision LCD مميزة بحجم 6.3 إنش، مع أبعاد 21:9، وجودة عرض Full HD بلس، كما يضم ثقب الشاشة مستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 25 ميجا بيكسل مميزة بتقنية دمج 4 بيكسل في نقطة واحدة لإنتاج صور بكفاءة وآداء أفضل في الإضاءة المنخفضة.

كما يتميز هاتف Motorola P50 برقاقة معالج Exynos 9609، وينطلق بنظام تشغيل Android Pie، أيضاً تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع نمط جديد للتصوير الليلي Night Vision، أيضاً تدعم الكاميرة تقنية OIS مع ميزة دمج 4 بيكسل في نقطة واحدة مع بيكسل بحجم أكبر 1.6µm لإنتاج صور مميزة بسطوع وتفاصيل أكثر وبدقة 12 ميجا بيكسل، أيضاً يأتي المستشعر الثاني في الكاميرة بدقة 5 ميجا بيكسل.

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ويتميز تصميم Motorola P50 بزجاج 4D Corning Gorilla Glass في الجهة الخلفية مع لون متدرج مميز، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، مع بطارية بقدرة 3500 mAh ويدعم تقنية الشحن السريع مع شاحن TurboPower بقدرة 15W، لدعم شحن يستمر حتى 7 ساعات و15 دقيقة.

يذكر أن هاتف Motorola P50 يتوفر للطلب المسبق في 15 من يوليو، على أن يبدأ الشحن في 20 من يوليو حيث يأتي الهاتف بسعر 360 دولار.

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