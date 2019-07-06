تكنولوجيا: ابل تبدأ العمل على تطوير جهاز آيباد قابل للطي بشكل كامل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن شركة ابل بدأت العمل على تطوير إصدار جديد من أجهزة الأيباد يتميز بتصميم قابل للطي في الشاشة والسطح الخارجي أيضاً.

رصدت تسريبات سابقة براءة إختراع لشركة مايكروسوفت في جهاز Surface قابل للطي، واليوم أكدت تسريبات جديدة على أن ابل أيضاً بدأت بالفعل في تطوير جهاز آيباد قابل للطي.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة عبر مصدر مطلع على خطط ابل القادمة، حيث أشير إلى أن هذا الإصدار من أجهزة الآيباد يأتي بشاشة مميزة بحجم 11 أو 15 إنش، على أن يأتي هذا الإصدار بتصميم أقرب إلى أجهزة MacBook.

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أيضاً من المتوقع أن يأتي هذا الإصدار من أجهزة الآيباد بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس، كما يضم إصدار جديد مميز بآداء قوي من رقاقات معالج A، مع توقعات أن يستهدف هذا الإصدار المستخدمين من رجال الأعمال.

يذكر أن شركة ابل تستعد أيضاً لإطلاق أول إصداراتها من هواتف الأيفون التي تدعم شبكات 5G خلال العام المقبل، حيث تعد واحدة من الشركات المحدودة التي لم تقدم إصدارها الخاص من هواتف 5G حتى الآن.

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