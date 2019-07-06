فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo في الشهر الماضي بإصدار تحديث Android 9 Pie التجريبي للهاتف Realme 2، والآن يبدو أن عملية الإختبار إنتهت على نحو جيد لأن الشركة الصينية بدأت الآن بإصدار تحديث Android 9 Pie الرسمي لملاك الهاتف Realme 2.
تحديث Android 9 Pie الرسمي للهاتف Realme 2 يحمل البنية رقم RMX1805EX_11_A.54، ويبلغ حجمه 2GB مع العلم بأنه يجلب معه كافة الميزات التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، فضلا عن واجهة ColorOS 6 الأحدث من شركة Oppo. وعلاوة على ذلك، فهو يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو، ونظام التنقل الجديد الذي يستند على الإيماءات. إليكم أدناه كافة التغييرات الأخرى التي يأتي بها هذا التحديث :
- إضافة أيقونات الإشعارات إلى شريط الحالة
- إضافة إيماءة تنقل جديدة
- إضافة درج للتطبيقات إلى اللانشر ColorOS 6
- إضافة وضع Riding Mode
- إضافة الخلفيات الحية
- تثبيت الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو
- تحديث لوحة الإشعارات
- تحديث واجهة مستخدم AI Board
- تحديث الثيم الإفتراضي
- إضافة متجر الثيمات Realme Theme Store
قامت شركة Realme بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Realme 2 على مراحل، لذلك قد يضطر بعض المستخدمين إلى الإنتظار لبضعة أسابيع قبل الحصول على فرصة تحميل وتثبيت هذا التحديث. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة Realme كانت قد قامت أيضًا بإصدار تحديث Android 9 Pie لكل من Realme 1 و Realme U1 و Realme 2 Pro.
كانت هذه تفاصيل خبر الهاتف Realme 2 يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 9 Pie مع واجهة ColorOS 6 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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