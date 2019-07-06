تكنولوجيا: نوكيا تستعد لإطلاق هاتف Daredevil بكاميرة ثلاثية مميزة بتصميم دائري

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تسريبات مصورة نشرت مؤخراً كشف عن إصدار جديد من هواتف نوكيا يأتي بكاميرة خلفية ثلاثية مميزة بتصميم دائري، حيث يعرف هذا الإصدار الآن بهاتف نوكيا Daredevil.

قدمت نوكيا هاتف Nokia 9 PureView بتصميم غير تقليدي خلال الفترة الماضية مع إعدادات مميزة للكاميرة الخلفية، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية بتصميم مميز بكاميرة ثلاثية مع تصميم دائري للكاميرة مع ترتيب مربع الشكل لمستشعرات الكاميرة وفلاش LED.

لم يكشف عن العنوان الرسمي لهذا الإصدار في الوقت الحالي، إلا أنه يعرف في التسريبات بهاتف نوكيا Daredevil، حيث يضم الهاتف مستشعر رئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8.

ويتميز الهاتف بنتوء علوي في الشاشة بتصميم القطرة، مع واجهة بتصميم واضح لمنصة الأندوريد وخدمات جوجل وأيضاً التطبيقات، وهي الواجهة المميزة لإصدارات HMD من الهواتف الذكية.

Advertisements

ولقد نشر leakster الصور المسربة الجديدة عبر Baidu، حيث يأتي الجزء السفلي للهاتف بمنفذ USB C، كما يضم الهاتف زر في الجزء الأيسر من تصميم الهاتف يشار إلى أنه زر مخصص لمساعد جوجل الإفتراضي.

أيضاً إلى أسفل إعدادات الكاميرة يأتي مستشعر للبصمة، لذا تشير التوقعات إلى أن الهاتف مميز بشاشة LCD، كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Nokia Daredevil سيكون من أعلى فئة في الهواتف المتوسطة، على أن ينطلق برقاقة Snapdragon 710 أو Snapdragon 730.

المصدر

اعلان

