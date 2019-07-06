الإصدار الجديد من تطبيق Google Camera سيضع وضع Night Sight في الواجهة الرئيسية للكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - Night Sight هي واحدة من أفضل ميزات Google Camera، ومع ذلك لا يمكننا الوصول إليها بسهولة، فيجب عليك الدخول إلى صفحة المزيد من الخيارات أو الإنتظار حتى يظهر لك إقتراح إستخدام هذا الوضع بشكل تلقائي في واجهة الكاميرا. ومع ذلك، هذا سيتغير مع الإصدار التالي من تطبيق Google Camera، والذي تم تسريبه كجزء من الإصدار التجريبي القادم من نظام Android Q.

وضع Night Sight يستبدل وضع Panorama Mode من المحدد الرئيسي، وهذا ما يعني بأن الواجهة الرئيسية للكاميرا ستعرض الآن خيارات رئيسية تشمل Night Sight و Portrait و Camera و Video والمزيد. وبالنسبة لوضع Panorama Mode، فيبدو أنه تم نقله الآن إلى صفحة المزيد ( More ) حيث كان يتواجد وضع Night Sight.

هذا الإصدار من تطبيق Google Camera يزيل التحكم في توازن اللون الأبيض. أيضًا، أثناء إستخدام الكاميرا الأمامية، يتم تغيير إسم ميزة فلاش الشاشة من ” الفلاش | Flash ” إلى ” إضاءة | Illumination “.

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كما سبق وأشرنا، فهذا الإصدار من تطبيق Google Camera غير متاح حتى الآن. ومع ذلك، فمن المحتمل أن تقوم شركة جوجل بتوزيعه لهواتف Google Pixel الحالية من خلال متجر Google Play Store في نهاية المطاف.