كاميرا الهاتف Samsung Galaxy A50 تحقق نتيجة محترمة في إختبارات DxOMark

فاطمة أيت طالب - دبي - يعتبر Galaxy A50 واحدًا من الهواتف الذكية المتوسطة القليلة التي تحتوي على ثلاث كاميرات في واجهتها الخلفية، ووفقا للإختبارات التي أجراها فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية، فيبدو أن الهاتف Galaxy A50 يُعد أفضل من بعض الهواتف الذكية الرائدة القديمة المتاحة في السوق اليوم فيما يخص قدرات التصوير.

كاميرا الهاتف Galaxy A50 حققت نتيجة إجمالية قدرها 83 نقطة، وهي لا تنافس بأي حال من الأحوال الكاميرات المستخدمة في الهواتف الذكية الرائدة التي وصلت إلى السوق هذا العام، ولكنها تتساوى مع الهاتف LG G7 ThinQ، وتتخلف بنقطة واحدة أو نقطتين عن Nokia 8 Sirocco و iPhone 7.

وإذا كنت مهتمًا بالتفاصيل، فقد حقق الهاتف Galaxy A50 أداءً جيدًا في الجانب المتعلق بإلتقاط الصور حيث نجح في حصد 85 نقطة، ولكنه كان سيئًا نسبيًا فيما يخص إلتقاط الفيديوهات حيث حصد 79 نقطة. كانت كاميرا الهاتف Galaxy A50 رائعة في إعادة إنتاج الألوان، كما أنها توفر مدى ديناميكي واسع، وتعرض جيد، وتُوازن اللون الأبيض على نحو مثالي.

ومع ذلك، لم تكن مستويات التفاصيل الدقيقة رائعة، كما أن سرعة التركيز في الإضاءة المنخفضة لم تكن جيدة، ونفس الأمر ينطبق أيضًا على دقة الألوان.

Advertisements

وعندما يتعلق الأمر بتسجيل الفيديوهات، فقد حقق الهاتف Galaxy A50 نتيجة متدنية بسبب تنافر الضبط التلقائي للصورة وغياب التفاصيل. وبخلاف ذلك، كانت الألوان جيدة، ونفس الأمر ينطبق على الحد من الضوضاء. وجدير بالذكر أن إستقرار الفيديو كان من بين الأشياء التي أثارت إعجاب فريق DxOMark. عمومًا، يمكنكم إلقاء نظرة على المراجعة الكاملة للهاتف Galaxy A50 على الموقع الرسمي لفريق DxOmark إنطلاقا من رابط المصدر أدناه.