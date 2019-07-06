التقرير المالي الأولي لـ LG في الربع الثاني من هذا العام يُظهر زيادة في المبيعات وإنخفاضًا في الدخل التشغيلي

فاطمة أيت طالب - دبي - كما هو الحال مع شركة سامسونج، فقد قامت شركة LG بدورها الآن بالكشف عن تقريرها المالي غير النهائي للربع الثاني من هذا العام. تتوقع الشركة أن تبلغ إيراداتها الإجمالية في الفترة ما بين أبريل ويونيو ما يعادل 13.3 مليار دولار أمريكي، في حين تتوقع أن تبلغ أرباحها التشغيلية ما يعادل 557 مليون دولار أمريكي.

تتوقع شركة LG أن تكون مبيعاتها أفضل بنسبة 4.1 في المئة مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي، ولكن الدخل التشغيلي للشركة سينخفض بنسبة 15.4 في المئة مقارنة مع الربع الثاني من العام 2018. الشركة الكورية الجنوبية لا تكشف عن الأسباب قبل نشر التقرير المالي المفصل والنهائي، وهو ما ينبغي أن يحدث في نهاية هذا الشهر.

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عندما تقوم شركة LG بنشر تقريرها المالي النهائي للربع الثاني من هذا العام في أواخر هذا الشهر، سنعرف ما إذا كان قسم الأجهزة المحمولة لا يزال ينزف المال أو ما إذا نجحت الإدارة الجديدة بالفعل في تحسين أدائه.