موتورولا تزيح الستار رسميًا عن الهاتف Motorola P50، وستعرضه للبيع يوم 20 يوليو

فاطمة أيت طالب - دبي - في حفل خاص أقيم في الصين، قامت شركة موتورولا التابعة لشركة Lenovo بالإعلان رسميًا عن الهاتف Motorola P50. وكما كنا نتوقع بالفعل، فهذا الهاتف لا يعتبر هاتفًا جديدًا كليًا، فهو يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Motorola One Vision الذي أعلنت عنه شركة موتورولا في شهر مايو الماضي، والإختلاف الوحيد بين الهاتفين يكمن في الإسم وفي نظام التشغيل الذي يفتقر لتطبيقات وخدمات جوجل نظرًا إلى أن الهاتف موجه في الأساس للمستخدمين في الصين.

ووفقا لشركة موتورولا، فقد ذكرت أنها ستبدأ بعرض الهاتف Motorola P50 للبيع في الصين في اليوم 20 من شهر يوليو الجاري بسعر 2499 يوان صيني للنسخة التي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، وهو ما يعادل 365 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية. ولكن قبل ذلك، سيتم عرض الهاتف للطلب المسبق في اليوم 15 يوليو.

للتذكير، جاء الهاتف Motorola One Vision مع ثقب من أجل الكاميرا الأمامية في الزاوية العلوية اليسرى، وكاميرتين في الخلف، كما أنه يضم إطار مصنوع من المعدن وطبقات من الزجاج المقاوم للخدوش البسيطة في الأمام والخلف.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد جاء الهاتف Motorola One Vision كذلك مع شاشة LCD بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 9609 بتردد 2.2GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 3500mAh تدعم الشحن بقوة 15W بإستخدام الشاحن TurboPower Charger.

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وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد الهاتف Motorola One Vision كذلك بكاميرا أمامية بدقة 25 ميغابكسل، وبكاميرتين في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي تضم عدسة بفتحة 1.7 وتدعم تقنية تثبيت الصورة OIS، كما أنها تدعم تقنية Quad Bayer التي تعمل على دمج أربع بكسلات لتشكيل بكسل واحد كبير لإلتقاط صور عالية الوضوح في البيئات المنخفضة الإضاءة بدقة 12 ميغابكسل.

وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Motorola One Vision الجديد يأتي كذلك مسبقًا مع نظام الأندرويد الخام نظرًا إلى أنه يعتبر جزءًا من مبادرة Android One، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في شعار موتورولا الدائري الموجود في الخلف.