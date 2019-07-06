'اصبر تنل'... الكشف عن تصميم آيفون 11 والخبراء تنصح بعدم شرائه

بالنسبة لعشاق آيفون، نعلم أن 2019 هي السنة التي يجب عليك فيها تخطي ترقية هاتفك آيفون الحالي، وليس هذا لأن تصميم هواتف آيفون 2020 سيكون أفضل بكثير، ولكن لأن نماذج 2019 أسقطت بعض المزايا وتبدو محبطة بشكل كبير، وفقا لتقرير الكاتب غوردون كيلي في موقع فوربس.

ويقول الكاتب إن شركة "غوستيك" الأميركية المعروفة المصنعة للأغلفة الواقية للهواتف أكدت له أنها تعلم ليس فقط التصميم النهائي لهاتف آيفون 11 وإنما هي واثقة جدا من مصدرها لدرجة أنها صنعت أغلفة لهذا الهاتف قبل طرحه، وبدأت بتلقي طلبات الشراء المسبقة من الزبائن، وستشحن تلك الأغلفة لهم في أغسطس/آب، أي قبل شهر من إطلاق آبل هواتف آيفون الجديدة.



وأول غلاف كشفت عنه غوستيك على موقعها لهاتف آيفون 11 يحمل اسم "أتوميك سليم3"، وهو غلاف من الألمنيوم للأغراض الشاقة.

وعلاوة على ذلك، فإن صور الغلاف تكشف تصميم آيفون 11 من كل زاوية، مبرزة كلا من زر كتم الصوت الجديد والكاميرات الثلاث المثيرة للجدل البارزة من سطح الهاتف، لدرجة أن غوستيك قالت إنها اضطرت إلى رفع إطار الغلاف بمقدار 2.15 ملم فوق الهيكل الخلفي لحماية الكاميرات.

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ويرى موقع فوربس أن هذا ليس أفضل تصاميم آيفون، وقد بدأ بالفعل يتلقى انتقادات عدة على الإنترنت.



لكن ربما يتبادر إلى ذهن القارئ السؤال التالي: هل يجب أن أثق بغوستيك؟

يقول موقع فوربس إن غوستيك نالت العام الماضي سبق معرفة تصميم هاتفي "آيفون إكس آر"، و"سامسونغ غلاكسي إس10" قبل إطلاقهما رسميا، لهذا فإن المؤشرات على مصداقية الشركة جيدة.

وإضافة إلى ذلك، فإن غوستيك تقدم لمشتري غلاف آيفون 11 الجديد مهلة ستين يوما لإرجاع الغلاف، وهي فترة تمتد شهرا بعد إطلاق آيفون في سبتمبر/أيلول، وهذا الأمر يعبر عن ثقة. لكن المفقود هنا هو اسم الهاتف، فعلى غرار العام الماضي -حيث ظلت أسماء هواتف "آيفون إكس إس"، و"إكس إس ماكس"، و"إكس آر" غير مؤكدة حتى إطلاقها رسميا- فإن الحال يتكرر مع نماذج 2019 أيضا.