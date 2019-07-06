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بالنسبة لعشاق آيفون، نعلم أن 2019 هي السنة التي يجب عليك فيها تخطي ترقية هاتفك آيفون الحالي، وليس هذا لأن تصميم هواتف آيفون 2020 سيكون أفضل بكثير، ولكن لأن نماذج 2019 أسقطت بعض المزايا وتبدو محبطة بشكل كبير، وفقا لتقرير الكاتب غوردون كيلي في موقع فوربس.
وأول غلاف كشفت عنه غوستيك على موقعها لهاتف آيفون 11 يحمل اسم "أتوميك سليم3"، وهو غلاف من الألمنيوم للأغراض الشاقة.
وعلاوة على ذلك، فإن صور الغلاف تكشف تصميم آيفون 11 من كل زاوية، مبرزة كلا من زر كتم الصوت الجديد والكاميرات الثلاث المثيرة للجدل البارزة من سطح الهاتف، لدرجة أن غوستيك قالت إنها اضطرت إلى رفع إطار الغلاف بمقدار 2.15 ملم فوق الهيكل الخلفي لحماية الكاميرات.
لكن ربما يتبادر إلى ذهن القارئ السؤال التالي: هل يجب أن أثق بغوستيك؟
يقول موقع فوربس إن غوستيك نالت العام الماضي سبق معرفة تصميم هاتفي "آيفون إكس آر"، و"سامسونغ غلاكسي إس10" قبل إطلاقهما رسميا، لهذا فإن المؤشرات على مصداقية الشركة جيدة.
لكن المفقود هنا هو اسم الهاتف، فعلى غرار العام الماضي -حيث ظلت أسماء هواتف "آيفون إكس إس"، و"إكس إس ماكس"، و"إكس آر" غير مؤكدة حتى إطلاقها رسميا- فإن الحال يتكرر مع نماذج 2019 أيضا.
لكن بغض النظر عن الاسم الذي سيحمله آيفون 2019، فإنه يمثل تكرارا محبطا لآيفون إكس الذي طرح في 2017، وفقا للكاتب كيلي الذي يقول إن آبل ستبذل جهدا أفضل بكثير العام المقبل، لهذا قاوم رغبتك في ترقية هاتفك، واصبر تنل.
كانت هذه تفاصيل خبر 'اصبر تنل'... الكشف عن تصميم آيفون 11 والخبراء تنصح بعدم شرائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.