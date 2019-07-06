تكنولوجيا: Asus تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف ROG Phone 2 في 23 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Asus إعلان تشويقي جديد تؤكد فيه على موعد مؤتمر ROG Phone 2 الذي يعقد في 23 من شهر يوليو الجاري.

تستعد شركة Asus لإطلاق إصدارها الثاني من الهواتف المخصصة للألعاب ROG Phone 2 في 23 من يوليو وفقاً للإعلان التشويقي الذي نشر من الشركة على Weibo مؤخراً.

ومن المقرر أن يأتي هاتف ROG Phone 2 بمعدل تحديث في الشاشة يصل إلى 120Hz، أي أعلى من معدل 90Hz الذي قدم من Asus في إصدارها الأول المخصص للألعاب ROG Phone.

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ولقد أشارت التسريبات إلى أن هاتف ROG Phone 2 يدعم شاحن بقدرة 30W بتقنية الشحن السريع، وهي نفس قدرة الشحن التي جاء بها الإصدار السابق، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الهاتف في مؤتمر Asus القادم هذا الشهر.

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