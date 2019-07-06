تكنولوجيا: تقرير LG الأولي للربع الثاني من 2019 يكشف عن زيادة في المبيعات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG عن التقرير الأولي للربع الثاني من عام 2019، والذي كشف عن زيادة في المبيعات وتراجع في دخل التشغيل.
بدأ عمالقة التكولوجيا اليوم في الإعلان عن التقارير الأولية لإيرادات الربع الثاني من عام 2019، حيث قدمت سامسونج التقارير المالية الأولية ومن ثم جاءت تقرير LG أيضاً.
ولقد أكدت LG في التقرير الأولى للربع الثاني من 2019 على أن الشركة تتوقع إيرادات موحدة من قطاعات الشركة تصل إلى 13.3 مليار دولار، بينما تصل أرباح التشغيل إلى 557 مليون دولار.
أيضاً تضع LG توقعات بزيادة في المبيعات بنسبة 4.1% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، بينما تتراجع أرباح التشغيل بنسبة 15.4% سنوياً، إلا أن الشركة لم توضح أسباب هذا التراجع في تقريرها الأولي.
يذكر أن LG تستعد لعرض تفاصيل أكثر عن إيرادات وأرباح قطاعات الشركة في تقريرها النهائي للربع الثاني من 2019، لتوضح مدى كفاءة الإدارة الجديدة في الشركة على تحسين آداء الشركة.
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