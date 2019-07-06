Huawei تسجل براءة إختراع لواجهة مستخدم من أجل الكاميرات الأمامية المخفية تحت الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - إستعرضت لنا شركة Oppo بالفعل كاميرتها الأمامية المخفية أسفل الشاشة في المؤتمر العالمي للجوال الذي أقيم مؤخرًا بالعاصمة الصينية شنغهاي، ونحن نعلم أن Vivo و Xiaomi و Samsung تعمل بدورها على تكنولوجيات مماثلة. ومع ذلك، يبدو أن هناك شركة صينية أخرى تخطط للإنضمام إلى الركب، وهذه الشركة هي Huawei التي قدمت للتو براءة إختراع لواجهة مستخدم تشرح كيفية إستخدام المنطقة الموجودة فوق الكاميرا.

يبدو أن لدى شركة Huawei العديد من الحلول لإستغلال تلك المنطقة حيث تم إخفاء الكاميرا. تكشف إحدى الصور أنها ستقوم بعرض الوقت الذي كنت فيه في مكالمة، بينما تعرض صورة أخرى خيار لتفعيل وضع الذكاء الإصطناعي ( AI Mode ) في تطبيق الكاميرا. يمكن أن يتم أيضًا في تلك المنطقة عرض المعلومات حول الإتصال عندما تخرج من تطبيق الإتصال.

الشيء الآخر المثير للإهتمام الذي تكشف عنه ملفات براءة الإختراع هذه هو الموقع الفعلي للكاميرا الأمامية. في حين وضعت شركة Oppo هذه الكاميرا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، فإن شركة Huawei تخطط لوضع هذه الكاميرا في الزاوية العلوية اليسرى حيث تقوم حاليًا بوضع الكاميرا الأمامية في الهاتفين Honor View 20 و Huawei Nova 5i.

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لا نعرف ما إذا كانت شركة Huawei تعمل على تطوير مثل هذا الهاتف أم أنها ببساطة تحاول تأمين بعض الأفكار لنفسها قبل أن يتم إنتزاعها من قبل الآخرين، كما يحدث عادة مع براءات الإختراع. حسنًا، المستقبل هو الوحيد الكفيل بالإجابة على هذا التساؤل، ولكن يبقى الشيء الوحيد المتأكدين منه حاليًا هو أن غالبية المستخدمين يرغبون في الحصول على هذه التقنية في أسرع وقت ممكن.