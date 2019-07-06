Xiaomi تبدأ بتجنيد ملاك الهاتف Xiaomi Mi9 لإختبار تحديث MIUI 10 الذي يستند على نظام Android Q

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Xiaomi بتجنيد المختبرين من أجل برنامج Android Q Beta Program الخاص بها. يمكن للمستخدمين الذين يمتلكون الهاتف Xiaomi Mi9 الإشتراك للحصول على نظام Android Q التجريبي، ولكن هذه المرة، لا نتحدث عن نظام Android Q الخام. هذا التحديث التجريبي يجلب معه كذلك واجهة MIUI 10.

تقوم شركة Xiaomi بتجنيد ملاك الهاتف Xiaomi Mi9 لإختبار روم MIUI 10 الجديد الذي يستند على نظام Android Q. يمكن للمطورين والمستخدمين الآن بدء إختبار نظام Android Q مع واجهة MIUI 10 على هواتفهم الذكية. ومع ذلك، نحن لا ننصحكم بتثبيت هذا التحديث التجريبي على هواتف Xiaomi Mi9 التي تستخدمونها على أساس يومي لأنه ليس هناك ما يضمن أن هذا التحديث مستقر ولا يعاني من المشاكل، فبعض الأخطاء المعروفة تشمل الإنطفاء المفاجئ عندما يتم تفعيل وضع الإستخدام بيد واحدة، وتعطل تطبيق الكاميرا بشكل عشوائي، وتعطل أزرار التحكم بالصوت من وقت لآخر.

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عملية الإختبار تقتصر حاليًا على العملاء الصينيين فقط، ولكن من المفترض أن تقوم شركة Xiaomi بتجنيد المختبرين في جميع أنحاء العالم في وقت لاحق.