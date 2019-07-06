Galaxy Watch Active 2 ستحصل على ميزة إكتشاف السقوط وميزة ECG، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل بإطلاق الساعة الذكية Apple Watch Series 4 مع ميزة التخطيط الكهربائي للقلب وميزة إكتشاف السقوط، وهي الميزات التي أقنعت العديد من المستهلكين لشراء هذه الساعة الذكية الأحدث من الشركة الأمريكية مع العلم بأنها ساهمت بالفعل في إنقاذ بعض الأرواح. الآن، تُعِد شركة سامسونج العدة للرد على شركة آبل مع ساعتها الذكية القادمة Galaxy Watch Active 2، والتي تردد الآن أنها ستحصل على الميزات المذكورة آنفًا.

التقرير الجديد يقول أن شركة سامسونج تعمل على ميزة مماثلة لميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG التي رأيناها في الساعة الذكية Apple Watch Series 4. وستعمل هذه الميزة كما تعلمون على الأرجح على قياس إيقاع القلب لمعرفة ما إذا كانت هناك سلوكات مشبوهة في نمط الإيقاع. وسيكون بمقدور المستخدمين تسجيل التخطيط الكهربائي للقلب في ملف PDF وإرساله إلى الممرضة أو الطبيب للحصول على قراءة أفضل لإيقاع القلب.

الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2 القادمة ستحصل كذلك على ميزة إكتشاف السقوط، وهي الميزة التي ستعمل على رصد متى يسقط المستخدم على الأرض لتعرض لك إشعارًا على الشاشة يمكنك التفاعل معه إذا كنت بخير، ولكن في حالة إذا لم تستجب لذلك الإشعار، فسوف تقوم الساعة تلقائيًا بالإتصال بخدمات الطوارئ المحلية.

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على الرغم من أن تاريخ إطلاق Galaxy Watch Active 2 غير معروف، إلا أننا نتوقع أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عنها جنبا إلى جنب مع الهاتف Galaxy Note 10 في حدث Samsung Unpacked المقرر عقده في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل، ولكن هناك أيضًا إحتمال أن تقرر شركة سامسونج الإنتظار حتى معرض IFA 2019 المقرر عقده في بداية شهر سبتمبر للكشف عن الساعة.