Sony تكشف عن سماعات الأذن اللاسلكية Sony WF-1000XM3، وهي تدعم إلغاء الضوضاء

فاطمة أيت طالب - دبي - تعتبر Sony واحدة من الشركات القليلة التي تصنع سماعات الرأس الرائعة المدعومة بتقنية إلغاء الضوضاء. أما وقد قلنا ذلك، فقد قامت شركة Sony الآن بإضافة سماعات جديدة إلى قائمة سماعاتها المدعومة بتقنية إلغاء الضوضاء، وهذه السماعات الجديدة تحمل إسم Sony WF-1000XM3، وهي عبارة عن سماعات لاسلكية حقيقية للأذن. وكما يوحي إسمها، فهذه السماعات الجديدة تأتي لتكون بمثابة خير خلف لسماعات Sony WF-1000X التي تم إطلاقها قبل عامين مع تحسين خاصية إلغاء الضوضاء وعمر البطارية.

تتميز سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة بتصميم أنيق، ومساحة للباس وسطح حساس للمس يمكن إعداده للقيام بمهام مختلفة مع إيماءات مختلفة، بما في ذلك وضع الإصبع فوق السماعة للسماح للصوت المحيط بالعبور إلى السماعة عندما يتحدث إليك شخص ما.

تقول شركة Sony أن تطبيق Headphones Connect سيوفر ميزة تدعى Adaptive Sound Control والتي تكشف ما تقوم به وتعزز الضوضاء المهمة مثل مبنه السيارة أثناء وجودك في الشارع أو إعلان وصول القطار أثناء الإنتظار في المحطة.

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وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد قامت شركة Sony بتزويد هذه السماعات الجديدة بالمعالج QN1e HD NC في كل سماعة، وهذا هو نفس المعالج المستخدم في سماعات الرأس اللاسلكية Sony WH-1000XM3. وعلاوة على ذلك، فقد تم تطوير هذه السماعات لدعم البلوتوث 5.0 مع نطاق يصل إلى نحو 10 أمتار. وجدير بالذكر أن كل سماعة تزن أقل من 9 جراما، ولكن الحقيبة الأنيقة تضيف 77 جرام إلى الوزن الإجمالي.

هي تحتوي على بطارية وتقول شركة Sony أن عملية شحن سماعات الأذن بالكامل تستغرق حوالي ساعة ونصف، في حين تقول أن السماعات قادرة على تشغيل الأغاني لمدة 6 ساعات مع تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء أو لمدة 8 ساعات إذا تم إيقاف ميزة إلغاء الضوضاء.

سيتم عرض سماعات الأذن اللاسلكية Sony WF-1000XM3 للبيع في شهر أغسطس المقبل مقابل £220/€250/$230. وسيكون بإمكان المستهلكين شراؤها باللون الأسود أو الفضي الذي هو في الواقع أقرب إلى الذهبي في بعض الأجزاء.