الإعلان رسميًا عن الجهاز اللوحي Galaxy Tab A 8.0 2019 مع شاشة بحجم 8 إنش وبطارية بسعة 5100mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما كان محورًا لتسريب في وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت شركة سامسونج أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن جهازها اللوحي الأحدث Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019. وكما أوضحت التسريبات السابقة، فهذا الجهاز اللوحي الجديد من الشركة الكورية الجنوبية ينتمي إلى الفئة المتدنية.

ووفقا للمواصفات التي كشفت عنها شركة سامسونج، فالجهاز اللوحي Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 يضم شاشة LCD بحجم 8 إنش وبدقة 1280×800 بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 2 ميغابكسل لإلتقاط صور السفلي وإجراء محادثات الفيديو. وعلاوة على ذلك، فهو يضم كذلك كاميرا واحدة في الخلف بدقة 8 ميغابكسل تتواجد في الزاوية العلوية اليسرى.

الجهاز اللوحي Galaxy Tab A 8.0 2019 يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 439، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الجهاز اللوحي يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie، كما أنه يضم بطارية بسعة 5100mAh.

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وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن Galaxy Tab A 8.0 2019 يزن نحو 374 جرام، ويأتي مع شهرين من الإشتراك المجاني في YouTube Premium وثلاثة أشهر من الإشتراك المجاني في Spotify Premium ، كما أنه سيكون متوفرًا للشراء باللونين الأسود والرمادي، على الرغم من أن شركة سامسونج لم تكشف لنا حتى الآن عن سعر وموعد إطلاق هذا الجهاز اللوحي في الأسواق.