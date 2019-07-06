سامسونج تطلق هاتف Galaxy A80 في سوق الإمارات

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات، اليوم، عن إطلاق هاتف Galaxy A80 الجديد في الإمارات العربية المتحدة. وتم تصميم هاتف سامسونج الجديد ليوفر ابتكارات استثنائية تتناسب مع أسلوب الحياة العصرية الذي نعيشه اليوم عبر منصة آمنة ومتقدمة لا سيما مع توجه المستهلكين نحو الاعتماد على هواتفهم الذكية لتسجيل الفيديوهات والتفاعل والتقاط الصور ومشاركتها بشكل مباشر. ويتميز الهاتف بأول كاميرا ثورية دوارة من سامسونج وشاشة العرض الجديدة الفائقة التي توفر تجارب مشاهدة غامرة.

وتعليقاً على إطلاق الهاتف، قال طارق صباغ رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المتحركة المتنقلة في شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات :"تم تصميم هاتف Galaxy A80 الجديد من سامسونج خصيصاً للطريقة التي نتواصل بها في عصر النشر المباشر، حيث يحتوي على العديد من الابتكارات التي تسمح لك بتصوير العالم كما تراه، والاستمتاع بتجارب الوسائط المتعددة الرائعة، والبقاء على اتصال لفترة أطول. يوفر هاتف Galaxy A80 تصميماً أنيقاً وشاشة عرض كبيرة لا متناهية وكاميرا ثلاثية محسّنة وبطارية تدوم طويلاً واتصالاً سلساَ، ليتناسب مع جيل اليوم."

شارك تجاربك اليومية مباشرةً

تم تزويد Galaxy A80 بكاميرا ثلاثية ثورية دوارة وذلك للمرة الأولى في أجهزة Galaxy، وتوفر الكاميرا الجديدة مستوى الجودة نفسه للعدسات الأمامية والخلفية، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بفيديوهات وصور مذهلة وعالية الدقة. وتمنح الكاميرا الثلاثية الدوارة المستخدم القدرة على تسجيل الفيديوهات بشكل مستمر، بغض النظر عما إذا تم تصويرها بواسطة الكاميرا الأمامية أو الخلفية، بحيث يمكنك رؤية ذكرياتك في فيديو واحد.

سواءً كنت تتنزه في الجبال أثناء النهار أو تستمتع بتناول الطعام في أحد الأسواق الليلية، يسمح لك هاتف Galaxy A80 بالتقاط صور واضحة ومشرقة بغض النظر عن بيئة الإضاءة وذلك باستخدام الكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 48 ميجابكسل. ومع العدسات فائقة الاتساع بزاوية رؤية 123 درجة، يمكنك التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات ومشاهدتها ومشاركتها مباشرة بشكل سلس دون أي تعقيدات.

تتيح لك كاميرا العمق ثلاثية الأبعاد في هاتف Galaxy A80 التقاط صورك بمزيد من العمق، مما يتيح لك إنشاء فيديوهات تشبه الأفلام للحظاتك وتجاربك المفضلة مع ميزات مثل وضعية التركيز المباشر في الفيديو، بالإضافة إلى ذلك، تعمل وضعية تثبيت الفيديو أثناء التصوير على تقليل الاهتزازات لتمكين المستخدم من تسجيل فيديوهات احترفية.

استمتع بتجارب غامرة للوسائط المتعددة

Advertisements

يمكن للمستخدمين بفضل أول شاشة عرض جديدة لا متناهية عالية الدقة من الحافة إلى الحافة من نوع سوبر أموليد قياس 6.7 بوصة مع نسبة عرض20:9 ، الاستمتاع بمشاهدة محتوى مميز للوسائط المتعددة بتفاصيل حية، مما يتيح لك الاستمتاع بتجارب غامرة في كل لعبة وفيديو وصورة وقصة. ويتيح لك نظام Dolby Atmos الاستمتاع بتجربة سمعية استثنائية باستخدام سماعات الأذن أو مكبرات الصوت بتقنية البلوتوث.

ابق متصلاً بشكل آمن لفترة أطول

يأتي هاتف Galaxy A80 أيضاً مع منصة الحماية Samsung Knox، منصة الأمان والحماية ضد تهديدات الأمن الإلكتروني والتي تم تصميمها لتعزيز مستويات الأمان والحماية للهاتف من الشرائح إلى البرامج. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك تطبيق سامسونج باس (Samsung Pass) بالوصول إلى التطبيقات ومواقع الويب بشكل آمن ومريح من خلال مستشعر البصمات.

ويمكن للمستخدم من خلال مُحسِّن الأداء الذكي في هاتف Galaxy A80، الاستمتاع بتجربة استخدام محسنة بسرعة أعلى ولفترة أطول كلما احتجت إليه. ويعمل برنامج تحسين الأداء المعزز بتقنية الذكاء الاصطناعي على زيادة وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي وسعة البطارية في الجهاز إلى الحد الأقصى، فضلاً عن تكييف كفاءة أداء الجهاز بما يتناسب مع احتياجاتك اليومية.

عبر عن شخصيتك بتصميم أنيق

يتوفر هاتف Galaxy A80 بثلاثة ألوان: الذهبي والأبيض والأسود، ويحتوي الهاتف باللونين الذهبي والأبيض على عناصر وردية اللون وزرقاء على التوالي، للتعبير عن شخصيتك المتفردة.

يتوفر جهاز Galaxy A80 في جميع متاجر التجزئة الكبرى في الإمارات العربية المتحدة ومتاجر سامسونج بسعر 2399 درهم إمارتي.