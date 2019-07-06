تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن جهاز Galaxy Tab A 8.0 اللوحي للعام 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج رسمياً عن إصدارها الجديد من الأجهزة اللوحية Galaxy Tab A 8.0 2019، الذي ينطلق ببطارية 5100 mAh مع إختيارين في الألوان هما الأسود والفضي.

إصدار جديد من الأجهزة اللوحية تقدمه سامسونج اليوم من سلسلة أجهزة A، حيث يأتي جهاز Galaxy Tab A 8.0 2019 برقاقة معالج Snapdragon 429 مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم الجهاز التخزين الخارجي عبر microSD حتى 512 جيجا بايت.

كما ينطلق جهاز Galaxy Tab A 8.0 2019 اللوحي بنظام تشغيل Android Pie، ويتميز بشاشة 8 إنش بدقة 1280 في 800 بيكسل، كما يتميز بأبعاد 16:10، أيضاً يضم الجهاز مكبرات صوتية ستريو، مع كاميرة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل وأخرى أمامية بدقة 2 ميجا بيكسل.

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أيضاً يأتي هذا الإصدار بقدرة بطارية 5100 mAh ويدعم الشحن عبر منفذ microUSB، كما تقدم سامسونج هذا الإصدار مع عرض مجاني لشهرين في خدمة YouTube Premium، وأيضاً إشتراك مجاني لفترة 3 أشهر في خدمة Spotify Premium.

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