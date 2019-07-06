تقرير جديد يلمح إلى أن الهاتف Galaxy Note 10 سيضم مستشعر ToF أو إثنين

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا لتقرير جديد من كوريا الجنوبية، فيبدو أن الهاتف Galaxy Note 10 سيحصل على كاميرات Time Of Flight الثلاثية الأبعاد. وجدير بالذكر أن شركة سامسونج إستخدمت بالفعل هذه الكاميرات في الهاتف Galaxy S10 5G في الأمام والخلف، وفي الهاتف Galaxy A80 كذلك كجزء من الكاميرا المنبثقة القابلة للدوران. تُستخدم هذه الكاميرات لطمس الخلفية في الصور والفيديوهات وتعزيز قوة تقنية التعرف على الوجه.

تستثمر شركة KOLEN الكورية الجنوبية المتخصصة في صناعة العدسات 21.6 مليون دولار أمريكي لبناء مصنع جديد في فيتنام، مما سيزيد طاقتها الإنتاجية من 13 مليون إلى 25 مليون عدسة. تم إختيار الموقع بسبب شراكتها مع سامسونج التي تقوم بصنع أكثر من نصف هواتفها الذكية في البلاد.

لقد رأينا بالفعل أن المستشعر Time Of Flight سيكون جزءًا من الكاميرا الخلفية للهاتف Galaxy Note 10. ومع ذلك، قد يقتصر هذا المستشعر على +Galaxy Note 10 لأن الصور التي تم تسريبها حتى الآن تعرض لنا الهاتف Galaxy Note 10 العادي مع ثلاث كاميرات فقط في الخلف جنبا إلى جنب مع الفلاش LED.

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هناك شائعات تقول بأنه سيتم إستخدام مستشعرين من نوع Time Of Flight في الهاتف +Galaxy Note 10، واحد في الأمام والآخر في الخلف على غرار Galaxy S10 5G، ولكن من غير الواضح كيف سيعمل ذلك مع تصميم الثقب. لا تظهر الصور الحاسوبية الحالية وصور الطبقات الزجاجية الواقية المسربة حتى الآن سوى ثقبًا دائريًا صغيرًا، على عكس الثقب العريض الإضافي في Galaxy S10 5G. ربما سيتم حجز مستشعر Time Of Flight في الأمام مرة أخرى لنسخة 5G فقط من الهاتف Galaxy Note 10.

عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.