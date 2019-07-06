فرنسا تقر مشروع قانون جديد لوقف خطابات الكراهية على الإنترنت

فاطمة أيت طالب - دبي - وافق البرلمان الفرنسي على إجراء يهدف إلى جعل شركات مثل Facebook و Google تزيل المحتوى الذي يؤدي إلى تأجيج الكراهية في الوقت المناسب. يُعتبر هذا الإجراء جزءًا من مشروع قانون أكبر لتنظيم الإنترنت تم تبنيه من قبل مجلس النواب بالبرلمان، ولكن لا يزال يتعين عليه الحصول على موافقة المجلس الأعلى.

بمجرد حدوث ذلك، سيتم إجبار الشركات على إزالة المحتوى الذي يؤدي إلى تأجيج الكراهية بين المستخدمين في غضون 24 ساعة.

جاء هذا الإجراء نتيجة لإقتراح قدمه الرئيس الفرنسي في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من أن المشرعين في الدولة الأوروبية منقسمون بشأن تعريف خطاب الكراهية وكيف ينظمونه في مشروع القانون. الفكرة الأساسية هي إزالة المحتوى الذي يحرض أو يشجع على العنف والتمييز إلى جانب الصور الإباحية للأطفال.

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إذا لم تقم المنصات بإزالة المحتوى في الوقت المحدد، فقد تواجه غرامة تصل إلى 1.25 مليون يورو. وقد تم بالفعل إصدار قانون مماثل في ألمانيا والذي يسري مفعوله منذ بداية هذا العام. يمكن أن تواجه الشركات هناك غرامات تصل إلى 50 مليون يورو.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن السلطات الألمانية تمكنت بالفعل من تغريم الفيسبوك 2 مليون يورو بسبب مارك زوكربيرج والشركة بعد فشلهما في الكشف عن العدد الكامل لخطابات الكراهية المنشورة التي تم التبليغ عنها في النصف الأول من هذا العام.