آبل قد تتخلى أخيرًا عن تصميم الفراشة في لوحة مفاتيح حواسيب MacBook

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل بضع سنوات، قامت شركة آبل بإستخدام تصميم جديد في لوحة المفاتيح الخاصة بحواسيب MacBook. كان من المفترض أن يؤدي هذا الحل إلى حدوث ثورة في تصميم لوحة المفاتيح لأنه كان يسمح بجعل لوحة المفاتيح أرق من أي وقت مضى، وتوفير ردود فعل مميزة للمستخدمين. لسوء الحظ، لم يكن هذا التصميم مثاليًا، فقد إشتكى منه عدد كبير من المستخدمين مما دفعهم في نهاية المطاف إلى إرسال حواسيبهم المحمولة لشركة آبل ليتم إصلاحها مع العلم بأنه تم رفع دعوى قضائية جماعية ضد شركة آبل أيضًا بسبب هذه المشكلة.

أجرت شركة آبل العديد من التغييرات على مر السنين لتحسين لوحة المفاتيح هذه، مثل ترقية تشكيلة MacBook Pro 2019، ولكن يبدو أن الشركة قررت التخلي عن هذا التصميم الذي تُطلق عليه إسم ” الفراشة ” إلى الأبد. ووفقا لتقرير من المحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo، فهو يقول بأن شركة آبل تعتزم التخلي عن تصميم الفراشة المثير للجدل وتبني تصميم المقص.

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تصميم المقص ليس تصميمًا جديدًا، ولكننا نعلم جميعًا بأنه يعمل على نحو جيد. ستستخدم شركة آبل الآلياف الزجاجية للمساعدة في تعزيز الأزرار، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحسين متانتها بشكل عام. ومع ذلك، هذا التصميم يجعل لوحة المفاتيح أكثر سمكًا، ولكن وفقا لـ Ming-Chi Kuo، فهو يقول أن المستخدمين لن يتمكنوا على الأرجح من ملاحظة الفرق. كما أوضح أن تصميم لوحة المفاتيح الجديد هذا سيوفر مسافة أكبر بين الأزرار، ولكننا لن نكون متأكدين من ذلك حتى نقوم بتجربتها.

من المتوقع أيضًا أن تظهر لوحة المفاتيح الجديدة هذه في النسخة الجديدة من MacBook Air التي ستصل في وقت لاحق من هذا العام، ولكنها لن تصل لحواسيب MacBook Pro حتى العام 2020 على أقل تقدير. هذا مثير للإهتمام لأن آبل تعمل على MacBook Pro جديد يمتاز بحجم 16 إنش، لذلك سيكون غريبًا لو لم تقم شركة آبل بإستخدام تصميم لوحة المفاتيح الجديد في هذا الطراز.