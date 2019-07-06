ممثلي مجلس النواب الأمريكي يدعون الفيسبوك لتعليق مشروع Libra لتقييم مخاطره على النظام المالي العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - لن يتم إطلاق العملة الرقمية Libra من قبل شركة الفيسبوك من دون إجراء تدقيق من قبل المشرعين. لم يمض وقت طويل على الكشف عن هذا المشروع الطموح من قبل مارك زوكربيرج، ولكن مجلس ممثلي الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يطلب الآن من الفيسبوك إيقاف عملية تطوير العملة الرقمية Libra والمحفظة الرقمية Calibra إلى أجل غير مسمى.

يجادل المشرعون في مجلس النواب الأمريكي بأنه يتوجب على الفيسبوك إيقاف المشروع مؤقتًا بحيث يكون لدى الكونغرس والمنظمين ما يكفي من الوقت للتحقيق في أي مخاطر محتملة قد يشكلها هذا المشروع على النظام المالي العالمي.

بعثت النائبة Maxine Waters برسالة هذا الأسبوع إلى الرئيس التنفيذي لشركة الفيسبوك، مارك زوكربيرج، وإلى مديرة العمليات في الشركة، السيدة Sheryl Sandberg، وإلى الرئيس التنفيذي لشركة Calibra، السيد David Marcus، تدعوهم فيها إلى تعليق المشروع. وقد تم توقيع الرسالة أيضًا من قبل قادة اللجان الفرعية لدار التمويل House Finance.

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وتقول الرسالة ” إذا تم إطلاق المنتجات والخدمات مثل هذه بشكل غير صحيح ودون إشراف كافٍ، فمن الممكن أن تشكل مخاطر على النظام مما يهدد الإستقرار المالي العالمي “، وتضيف : ” يمكن إستغلال نقاط الضعف هذه وإخفائها من قبل الجهات الفاعلة السيئة، كما حدث مع العملات الرقمية الأخرى والبورصات ومحافظ العملات الرقمية في الماضي “.

لم تقل الفيسبوك ما إذا كانت ستقوم بقبول هذا الطلب ولكن متحدثًا باسم الشركة أخبر موقع The Verge أن الشركة تتطلع إلى العمل مع المشرعين، بما في ذلك الإجابة على أسئلتهم في الجلسة القادمة للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.