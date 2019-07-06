التقرير المالي غير النهائي من سامسونج يلمح لإنخفاض في الأرباح بنسبة 56% في الربع الثاني من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - كما هو متوقع بالفعل، فقد عانت شركة سامسونج من إنخفاض كبير في الأرباح خلال الربع الثاني من هذا العام. أصدرت الشركة الكورية الجنوبية الآن تقريرها المالي غير النهائي، وهو التقرير الذي يؤكد إنخفاض أرباح شركة سامسونج للربع الثالث على التوالي.

هذه المرة، تتوقع شركة سامسونج أن تبلغ أرباحها ما يعادل 5.56 مليار دولار أمريكي مع العلم بأن أرباحها بلغت ما يعادل 13.3 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. وتشير التقديرات إلى إنخفاض الإيرادات بنسبة 4% فقط من 49.92 مليار دولار أمريكي إلى 47.89 مليار دولار أمريكي.

من السهل إيجاد الجاني في التخبط المالي لشركة سامسونج، فنحن نعلم منذ فترة طويلة أن الجاني في هذه الحالة هو سوق أشباه الموصلات الذي يشهد ركودًا منذ فترة. وعلاوة على ذلك، فقد شهدت رقاقات DRAM و NAND إنخفاضًا حادًا في الأسعار في الأشهر الماضية مما أدى إلى إنخفاض الأرباح.

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تعتمد شركة سامسونج إعتمادًا كبيرًا على سوق أشباه الموصلات، وخصوصا إذا علمنا أن ثلثي دخلها يأتي من هذا السوق. وعلاوة على ذلك، فواحدة من عملائها الكبار، ونقصد هنا شركة Huawe، وجدت نفسها في مأزق بعض الحظر الأمريكي، مما أدى إلى المزيد من عدم اليقين في النصف الثاني من هذا العام.

الشيء الإيجابي الوحيد في التقرير المالي غير النهائي الأحدث من شركة سامسونج هو حقيقة أنه من المتوقع أن يكون قسم الشاشات في الشركة وراء غالبية أرباحها البالغة 5.56 مليار دولار أمريكي. ستأتي 684 مليون دولار من تلك الأرباح من شركة آبل التي فشلت في طلب المقدار الذي وعدت به شركة سامسونج من شاشات OLED. ومن المتوقع صدور التقرير المالي النهائي للربع الثاني من هذا العام من قبل شركة سامسونج في يوم الجمعة الأخير من هذا الشهر، لذا سنحصل على التفاصيل الكاملة بعد ذلك.