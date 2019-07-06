زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا

أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، اليوم السبت، أن زلزالا قويا بلغت قوته 7.1 درجة تم تسجيله في جنوب كاليفورنيا، بعد يوم من أقوى زلزال في المنطقة منذ 25 عاما.
وقالت رويترز إنه لم ترد تقارير فورية عن حجم الأضرار، ووقع الزلزال على بعد 202 كم (125 ميلًا) إلى الشمال من لوس أنجلوس وتم تعديله لاحقًا إلى درجة بلغت 6.9 درجة بواسطة وكالة رصد الزلازل الأوروبية المتوسطية.
هزت توابع قوية المنطقة الصحراوية منذ وقوع زلزال بلغت قوته 6.4 درجة يوم الخميس. وقال مسئولون إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات قليلة في زلزال الخميس، لكن منزلين اشتعلت فيهما النيران من أنابيب الغاز المكسورة.
وكان مركز الزلزال الأورومتوسطي قد أعلن، اليوم السبت، أن زلزالا قويا بلغت قوته 6.9 درجات، ضرب جنوب كاليفورنيا، فيما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 7.1 درجة.
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