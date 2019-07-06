أكبر شركة مختبرات في بريطانيا تدفع فدية للمتسللين

اضطرت أكبر شركات الأدلة الجنائية الخاصة في المملكة المتحدة، والتي تعمل على عشرات الآلاف من القضايا الجنائية كل عام، إلى دفع فدية للمتسللين الشهر الماضي بعد أن توقفت أنظمتها عن العمل بسبب هجوم عبر الإنترنت.

وقالت شركة يوروفينز (Eurofins)، التي تستخدم الشرطة خدماتها في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وقت الهجوم: إن موظفيها قد اتخذوا خطوات فورية للتخفيف من تأثير هجوم طلب الفدية المُكتشف ضمن أنظمتها.

وتُعد يوروفينز بمثابة مجموعة دولية من المختبرات يقع مقرها الرئيسي في بروكسل، والتي تقدم خدمات الاختبار والدعم للصناعات الدوائية والغذائية والبيئية والزراعية والمنتجات الاستهلاكية والحكومات.

وأوقفت الشرطة كل أعمالها مع يوروفينز في محاولة للحد من تداعيات الهجوم السيبراني، وأشارت المصادر إلى أن الخطوات الفورية شملت دفع الشركة للفدية، لكن ليس من الواضح مقدار الأموال التي تم دفعها أو متى.

يُذكر أن هذه المرة ليست الأولى التي تتوقف فيها أنظمة المملكة المتحدة الرئيسية عن طريق هجمات طلب الفدية، وتشمل الحالات البارزة الأخرى الهجوم على (NHS) في عام 2017، والذي تسبب في إلغاء 19 ألف موعد.

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وقد تسبب الهجوم على يوروفينز في تأخير عدد من جلسات المحكمة والتحقيقات الجنائية بسبب عدم القدرة على الوصول إلى الملفات التي تحتفظ بها الشركة.

وقال مسؤول في مجلس رؤساء الشرطة الوطنية: إن أولوية الشرطة هي تقليل التأثير على نظام العدالة الجنائية.

وأصبحت يوروفينز موردًا رئيسيًا لقوات الشرطة في المملكة المتحدة في أعقاب إغلاق خدمة علوم الأدلة الجنائية التابعة للحكومة في عام 2012، ولدى الشركة سبع مختبرات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وتتولى الوكالة الوطنية للجريمة (NCA) مهمة التحقيق في الهجوم، بالتعاون مع مجلس رؤساء الشرطة الوطنية (NPCC) والمركز الوطني للأمن السيبراني NCSC.

ووصفت الشركة الهجوم في ذلك الوقت بأنه متطور للغاية، وقالت بعد ثلاثة أسابيع: إن عملياتها عادت إلى وضعها الطبيعي، لكنها لم تكشف عما إذا كانت قد دفعت الفدية أم لا.

وأضافت “نحن نواصل العمل بشكل مكثف مع كبار خبراء الأمن السيبراني لزيادة تأمين أنظمتنا وبنيتنا التحتية الحالية ولإضافة ميزات وإجراءات الأمان المحسنة لحماية أنظمتنا وبياناتنا”.