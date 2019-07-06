كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “SIX”حقائب سفر مميزة تحصد أكثر من 900 ألف دولار على كيك ستارتر

متابعة-سنيار: على منصة التمويل الجماعي كيك ستارتر، تم الكشف عن قطعة جديدة من الأمتعة تم إنشاؤها بواسطة G-RO تسمى SIX، وهي مصممة خصيصا لتوفير وسيلة للسفر “دون عناء”، بفضل المقبض الفريد من نوعه 66 درجة، وعجلات تناسب جميع التضاريس.

“تم إنشاء SIX للمسافر الحديث، وهي حقيبة فريدة ذات 4 عجلات، وقد تم تصنيعها من أجود المواد، بعد سنوات من البحث متعدد التخصصات.

نظام الأمتعة SIX متاح للدعم عبر Kickstarter وقد جمع بالفعل أكثر من 900.000 دولار بفضل أكثر من 2400 من الداعمين مع بقاء 13 يوما من انتهاء حملته، وتبدأ التعهدات من 345 دولارا أو ما يقرب من 274 جنيها إسترلينيا ومن المتوقع أن يتم التسليم في جميع أنحاء العالم خلال ديسمبر 2019.