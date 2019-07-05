مين حس بالزلزال؟ .. مصر تتعرض لهزة أرضية بقوة 4.4 ريختر

صدى البلد
كشف الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن تعرض مصر لهزة أرضية بقوة 4.4 ريختر، مشيرا إلى أن الهزة الأرضية مركزها البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف بدوي، في تصريحات لـ«صدى البلد» أن الشبكة القومية للزلازل سجلت الزلزال، مشيرا إلى أن الهزة الأرضية شعر بها بعض سكان القاهرة، ولم يشعر بها سكان باقي المحافظات.
وأوضح رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن توقعات حدوث توابع للزلزال نادرة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل الزلزال نحو الساعة 4 ونصف عصرا.
وأكد الدكتور أحمد بدوي، على أن هناك...
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