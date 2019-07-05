كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “uKeg Nitro” صانعة قهوة مبتكرة تصل إلى كيك ستارتر

متابعة-سنيار: تم إطلاق صانعة قهوة جديدة عبر Kickstarter تسمى “uKeg Nitro”، وقد جمعت بالفعل ما يقرب من 400000 دولار بفضل أكثر من 2400 مؤيد مع بقاء 13 يومًا على نهاية حملتها.

تعتبر ماكينة صنع القهوة الباردة “uKeg Nitro” الأولى من نوعها، حيث أنها تمكنك من تحضير وتخزين وصب القهوة.

يكفي ضبط الضغط وفقا لذوقك للحصول على أفضل مستوى من Nitro infusion.

Advertisements

“uKeg Nitro” متاحة للدعم على Kickstarter، وسيبدأ شحنها إلى الداعمين في جميع أنحاء العالم في أكتوبر 2019.