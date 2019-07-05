- 1/2
- 2/2
كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “uKeg Nitro” صانعة قهوة مبتكرة تصل إلى كيك ستارتر
متابعة-سنيار: تم إطلاق صانعة قهوة جديدة عبر Kickstarter تسمى “uKeg Nitro”، وقد جمعت بالفعل ما يقرب من 400000 دولار بفضل أكثر من 2400 مؤيد مع بقاء 13 يومًا على نهاية حملتها.
تعتبر ماكينة صنع القهوة الباردة “uKeg Nitro” الأولى من نوعها، حيث أنها تمكنك من تحضير وتخزين وصب القهوة.
يكفي ضبط الضغط وفقا لذوقك للحصول على أفضل مستوى من Nitro infusion.
“uKeg Nitro” متاحة للدعم على Kickstarter، وسيبدأ شحنها إلى الداعمين في جميع أنحاء العالم في أكتوبر 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| “uKeg Nitro” صانعة قهوة مبتكرة تصل إلى كيك ستارتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.