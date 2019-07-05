Eddy Cue يؤكد أن شركة آبل لا تتحكم في جميع الجوانب المتعلقة بإنشاء عروضها الأصلية

فاطمة أيت طالب - دبي - نائب رئيس قسم البرامج وخدمات الإنترنت في شركة آبل، السيد Eddy Cue، هو المسؤول الأول عن خدمة بث الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية +Apple TV الجديدة. ستكون هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة آبل بإنشاء المحتوى الخاص بها بنفسها، تماما كما إعتادت شركة Netflix أن تفعل في السنوات الماضية، وستقوم بعد ذلك بعرضها على المنصة الخاصة بها. وفيما يتعلق بتحكم شركة آبل في المحتوى، فقد قال السيد Eddy Cue أن شركة آبل لا تضع قيودًا على المحتوى الأصلي الخاص بها.

دخلت شركة آبل في شراكات مع بعض الأسماء الكبيرة لإنشاء عروض خاصة وحصرية لخدمة +Apple TV. وكشفت الشركة في الحدث الذي عقدته في شهر مارس الماضي أنها تعمل على أفلام جديدة مع مخرجين كبار مثل Steven Spielberg و JJ Abrams، وأوضحت كذلك أنها تعمل على عروض وبرامج جديدة مع بعض الشخصيات البارزة مثل Jennifer Aniston و Steve Carell و Reese Witherspoon و Oprah.

تردد أنه في إحدى المراحل، قام كل من Eddy Cue والرئيس التنفيذي لشركة آبل، السيد Tim Cook بزيارات محددة للتأكد من أن منشئي المحتوى لم يتخطوا الخط لإبقاء العروض الأصلية التابعة للشركة غير عنيفة وملائمة للعائلات.

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في مقابلة مع GQ UK، صرح السيد Eddy Cue بالقول : ” لم تكن هناك مذكرة واحدة تم تمريرها من جانبنا عن السيناريوهات، وأستطيع أن أؤكد لكم ذلك “. وأضاف أن شركة آبل قررت ترك منشئي المحتوى لفعل ما يفعلونه على نحو أفضل. عندما تم الضغط عليه لمعرفة ما إذا كان المسؤولين الكبار في شركة آبل قد سلموا ملاحظاتهم بشأن المحتوى، كرر Eddy Cue أنه يمكنه أن يؤكد للجميع أن التقارير السابقة كانت خاطئة بنسبة 100%.