Tesla تحقق أرقامًا قياسية جديدة على مستوى الإنتاج والتسليم في الربع الثاني من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - يحب السوق التكهن بأرقام العرض والطلب الخاصة بشركة Tesla، فقد عانت هذه الأخيرة في بعض المراحل لرفع هذه الأرقام لتصل إلى مستوى كافٍ. وسط مخاوف من تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية التابعة للشركة في أعقاب المنافسة المتزايدة، كشفت شركة Tesla الآن أنها سجلت أرقامًا قياسية جديدة فيما يخص الإنتاج والتسليم خلال الربع الثاني من هذا العام.

أكدت الشركة الأمريكية أنها أنتجت 87048 سيارة في الربع الثاني من العام 2019، وقامت بتسليم 95200 وحدة. هذا رقم قياسي جديد للشركة وهو يتخطى بشكل مريح تقديرات المحللين.

يشير هذا أيضًا إلى الربع الثالث القوي للشركة حيث من المحتمل أن يكون هناك طلب قوي على السيارات الكهربائية للشركة. ورحب المستثمرون بالأخبار حيث إرتفعت أسهم شركة Tesla بنحو 8 في المئة قبل فتح الأسواق.

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وكانت توقعات الشركة تلمح إلى إمكانية تحقيق أرقام قياسية جديدة على مستوى الإنتاج والتسليم، فقد أرسل الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، السيد Elon Musk رسالة إلكترونية لجميع الموظفين في الشركة يخبرهم فيها أن Tesla تسير على الطريق الصحيح لتحقيق رقم قياسي على مستوى الإنتاج والتسليم خلال الربع الثاني من هذا العام. وأنهت الشركة الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو بتسليم 95200 سيارة، وهو ما يعتبر تحسنًا قدره 51.1 في المئة مقارنة مع الربع الأول من هذا العام. وجدير بالذكر أن الرقم القياسي السابق لشركة Tesla فيما يخص عدد السيارات المُسلمة للعملاء كان قد تم تحقيقه في الربع الرابع من العام 2018 عندما تم تسليم 90700 سيارة.