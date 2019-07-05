مصر تتعرض لهزة أرضية .. تفاصيل «الزلزال» الذي وصل تأثيره حتى القاهرة

الموجز

رصدت وسجلت الشبكة القومية للزلازل زلزال بقوة 4.4 ريختر وهو زلزال متوسط الشدة، في تمام الساعة 4:20 بتوقيت القاهرة وفقاً لموقع الوطن .

وأوضح الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي لـ"الوطن"، أن الهزة كانت على بعد 230 كيلو شمال حلوان وشمال رشيد بـ92 كيلو، و130 كيلو من الإسكندرية، لافتًا إلى أن الهزة الأرضية شعر بها بعض سكان القاهرة.

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وأكد رئيس قسم الزلازل، أن الزلزال سيكون له توابع بسيطة الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن محطات الرصد والمتابعة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أي هزات لرصدها فورًا.

وفى نفس السياق ، أشار الدكتور شريف الهادى رئيس الشبكة القومية للزلازل ، أن الشبكة رصدت الهزة الأرضية بالتحديد فى الساعة الرابعة عصر و 19 دقيقة ، لافتا إلى أن مركزها البحر المتوسط بحسب ما نشره اليوم السابع.

وأوضح رئيس الشبكة القومية للزلازل ، أن الهزة الأرضية مركزها فى البحر المتوسط أمام السواحل المصرية وشمال شرق رشيد وشمال شرق الإسكندرية ، لافتا إلى ان الشبكة تعمل على مدار 24 ساعة يوميا لرصد أى هزات أرضية قد تتعرض لها البلاد.