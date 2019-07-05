علبة الهاتف Honor 9X تلمح إلى أنه سيأتي بلون أزرق متدرج

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor 9X في اليوم 23 من شهر يوليو الجاري. ولحد الآن، أكدت لنا العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei أن الهاتف Honor 9X القادم سيضم المعالج HiSilicon Kirin 810 الأحدث من الشركة الصينية، والآن حصلنا على تلميح جديد بأن الهاتف القادم من Honor سيأتي بلون متدرج على غرار العديد من الهواتف الذكية التي وصلت إلى السوق هذا العام.

في الواقع، لقد تم اليوم نشر مجموعة من الصور العالية الوضوح لعلبة الهاتف Honor 9X التي تمتاز باللون الأبيض والأزرق المتدرج مما يلمح إلى أن هذا الهاتف سيأتي على أقل تقدير باللون الأزرق المتدرج. وللآسف، لم يتم حتى الآن الكشف عن المواصفات التقنية الرئيسية للهاتف Honor 9X بإستثناء المعالج، ولكن نحن نتوقع قدوم هذا الهاتف مع شاشة بحجم لا يقل عن 6 إنش بالنظر إلى حجم العلبة.

من المتوقع أن يكون لدى الهاتف Honor 9X كاميرا أمامية منبثقة وكاميرتين في الخلف، في حين تشير الشائعات إلى أن الهاتف Honor 9X Pro سيضم أربع كاميرات في الخلف على غرار الهاتف Honor 20.

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وفي حالة إذا جاء الهاتف Honor 9X بالفعل مع كاميرا أمامية منبثقة، فسوف يكون أول هاتف من العلامة التجارية الفرعية Honor يضم كاميرا أمامية من هذا النوع. تمتلك الشركة الأم Huawei بالفعل الهاتفين Huawei Y9 Prime 2019 و Huawei P Smart Z اللذان يملكان كاميرات أمامية منبثقة، ولكن لا يضم أي منهما المعالج HiSilicon Kirin 810 الجديد.